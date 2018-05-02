Задержаны грабители, обчистившие мечеть в Масаллы

2018-05-02 12:18 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Управления криминалистических исследований Министерства внутренних дел и Масаллинского районного отделения полиции провели оперативно-розыскные мероприятия по факту кражи денег из сельской мечети.

Как передает Oxu.Az, были задержаны подозреваемые – ранее судимые жители Джалилабадского района Али Зейналов и Низами Махмудов.

Напомним, что инцидент произошел 24 апреля. Грабители украли из сейфа мечети в селе Ашурлу 2300 манатов, 1300 долларов США и 16 400 рублей.