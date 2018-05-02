Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» понизился

2018-05-02 14:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 2 мая упал на 0,03 пункта по сравнению с предыдущим днём, составив 1 023,96 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 023,99 пункта, к 11:07 по ташкентскому времени вырос до 1 024,04 пункта, после чего в 13:06 упал до 1 023,96 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано 1 мая (1 023,99), наименьшее (1 023,96 пунктов) – сегодня.

С начала недели на бирже «Тошкент» было реализовано свыше 38 миллионов ценных бумаг стоимостью в 62,58 миллиона сумов.