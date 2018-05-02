В Минналогов создан Департамент контроля над экспортно-импортными операциями

2018-05-02 12:50 | www.apa.az | 7

В Министерстве налогов Азербайджана создан Департамент контроля над экспортно-импортными операциями.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Минналогов, департамент создан в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 апреля «О мерах по совершенствованию системы надзора над экспортно-импортными операциями». Цель создания департамента - обеспечить прозрачность финансового учета, увеличение поступлений в бюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, увеличение объемов экспорта, оказание поддержки государственным органам, осуществляющим фискальную политику в этой сфере и усовершенствование системы контроля экспортно-импортными операциями.