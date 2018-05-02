SOCAR обратилась к правительству Турции для объявления территории Petkim «стратегической инвестиционной зоной»

2018-05-02 13:07 | www.apa.az | 7

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обратилась к правительству Турции для объявления территории Petkim «стратегической инвестиционной зоной».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил глава SOCAR Türkiyə Вагиф Алиев. По его словам, с завершением всех планируемых проектов суммарные инвестиции SOCAR в Турцию достигнут 19,5 млрд. долларов. «Решение по строительству нового нефтехимического комплекса стоимостью более 3 млрд. долларов будет принято в 2019 году. Тот факт, что полуостров Алиага объявлен «стратегической инвестиционной зоной» облегчит процесс принятия данного решения», - отметил В.Алиев.

В.Алиев также сообщил, что 80% зарубежных инвестиций SOCAR приходятся на Турцию, и напомнил, что объем уже вложенных компанией в экономику этой страны инвестиций составил 12,6 млрд. долларов. «После приватизации нефтехимического комплекса Petkim ежегодно в развитие этого предприятия вкладывается 100 млн. долларов. Все доходы, вырученные от деятельности в Турции за эти 10 лет, реинвестируются в турецкую экономику».