Анар Багиров сообщил о рекордном числе адвокатов

2018-05-02 12:32 | www.oxu.az | 7

Институт адвокатуры очень развивается в последние годы, и в этой сфере проводятся большие работы.

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По словам председателя Коллегии, впервые численность адвокатов в стране превысила тысячу.

«В стране действует 1039 адвокатов. Сегодня 90 кандидатов, успешно прошедших письменный экзамен и устное собеседование, а также обучение, были успешно приняты в Коллегию адвокатов», - сказал он.