Анар Багиров: Евросуд должен ускорить рассмотрение вопроса об азербайджанских заложниках

2018-05-02 14:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вопрос применения пыток в отношении находящихся в армянском плену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева находится в центре внимания. Об этом сказал в среду Trend адвокат Дильгама Аскерова и председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По его словам, ведется сбор информации об этом, которая затем направляется в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Надеемся, что ЕСПЧ в скором времени примет справедливое решение в связи с этим. Данный вопрос беспокоит всех граждан Азербайджана. Считаю, что ЕСПЧ, оставаясь приверженным своим принципам, должен ускорить его рассмотрение», - сказал Багиров.

Он добавил, что подготавливаются документы в связи с передачей семьям Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева видеокадров с последней встречи с ними представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), и в ближайшее время завершится сбор этих документов, которые также будут направлены в ЕСПЧ.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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