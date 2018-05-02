В Армении ширится акция гражданского неповиновения

2018-05-02 13:26 | www.apa.az | 7

По всей Армении началась массовая акция протеста после того, как парламент отклонил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьера.

Как сообщает АПА со ссылкой на НТВ, сторонники Пашиняна ворвались в мэрии городов Гюмри и Маралик и заблокировали несколько министерств в Ереване.

Активисты организовали в зданиях мэрий Гюмри и Маралик сидячие забастовки и требуют от мэров примкнуть к их протесту.

Левон Барсегян, один из лидеров протестующих, заявил: «Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению».

Барсегян также добавил, что все госздания в городе находятся под контролем сторонников оппозиции.

Такая же ситуация в мэрии Маралика, где ворвавшиеся в здание активисты скандируют антиправительственные лозунги. Один из инициаторов митинга, член совета старейшин города Агун Сагателян заявил, что «народ хочет избавиться от власти Республиканской партии». Демонстранты требуют от мэра Маралика отказаться от членства в правящей партии и присоединиться к их акции.

Тем временем в Ереване протестующие заблокировали входы в здания министерств образования и науки, диаспоры и некоторые другие. Активисты проводят сидячую акцию протеста. Они также перекрыли улицы автомобилями. А прибывшие на место полицейские пытаются разогнать демонстрантов.

Напомним, массовая акция протеста началась сегодня утром в Армении по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна. Он призвал заблокировать все дороги и аэропорт. В результате движение в Ереване было фактически парализовано.

Этот шаг стал ответом на отказ Республиканской партии, которая обладает большинством в парламенте, поддержать кандидатуру Пашиняна при избрании на пост премьера.

Отвечая в среду на вопрос агентства Reuters о возможности повторного выставления его кандидатуры в премьеры, он заявил: «Мы будем думать и обсуждать».