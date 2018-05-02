Полад Бюльбюльоглу потребовал от радио «Эхо Москвы» извиниться перед азербайджанским народом

2018-05-02 13:59 | www.apa.az | 8

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу обратился к главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову в связи с неуважением, проявленым в эфире радио в отношении Азербайджана.

Как сообщает московский корреспондент АПА, письмо связано с оскорбительными словами в адрес Азербайджана и азербайджанцев, озвученными 28 апреля Юлией Латыниной, автором передачи «Код доступа».

«Прежде всего, свидетельствуя свое уважение и принимая во внимание то, что Вы являетесь авторитетной фигурой в российской журналистике, а я как официальное лицо и деятель культуры также на протяжении многих лет связан с общественной и дипломатический работой, в течение которой мы неоднократно взаимодействовали, посчитал необходимым привлечь Ваше внимание на выступление обозревателя Юлии Латыниной в авторской передаче «Код Доступа» от 28 апреля 2018 года на радио «Эхо Москвы».

С сожалением должен отметить, что Ю.Латынина в очередной раз, демонстрируя свои ограниченные знания мировой истории и симпатию к армянству, исказила исторические факты, представила агрессора как жертву и возвела в герои военных преступников, каковыми являются Серж Саркисян и его сподвижники, обвинив во всех грехах азербайджанский народ, страдающий на протяжении столетий от агрессии, геноцида, этнических чисток, и в отношение которого совершались международные преступления.

Очевидно, что мнение, высказанное Ю.Латыниной в прямом эфире, является ничем иным как проявление ее ангажированности и непрофессионализма, имеющее своей целью ввести в заблуждение российскую аудиторию путем искажения фактов и развязывания анти-азербайджанской пропаганды для отвлечения от реальных настроений, будоражащих армянское общество.

Хочу обратить Ваше внимание, что Ю.Латынина нарушив все границы журналисткой этики, потеряв чувство реальности и позабыв о свой правовой и гражданской ответственности, в своем обращении к аудитории позволила себе безответственные, аморальные и унизительные высказывания в отношении всей азербайджанской нации, назвав азербайджанское общество «душевно нездоровым».

Хочу особо подчеркнуть, что во всем мире насчитывается более 50 миллионов азербайджанцев, из них 10 млн. проживают в самом Азербайджане, но нужно не забывать и о том, что, в самой России насчитывается около двух миллионов азербайджанцев, полмиллиона из которых живет в Москве. Учитывая эту статистику, не думаю, что радио «Эхо Москвы» заинтересовано в том, чтобы настроить против себя огромную азербайджанскую аудиторию, проживающую на территории Российской Федерации.

Несомненно, любой человек, а тем более журналист имеет право на свободу слова и мысли, но это никоем образом не должно сопровождаться оскорбительными высказываниями в отношении целого народа, нации или общества. Субъектом права на информацию является народ, который имеет право требовать, чтобы информация, предоставляемая журналистами, была достоверной, правдивой и непредвзятой, как это закреплено в соответствующих международных документах, включая резолюцию №1003 Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Это не первый раз, когда Ю.Латынина, используя многочисленную аудиторию «Эхо Москвы» пытается унизить Азербайджанский народ, тем самым сформировать ненавистнические настроения у Российской общественности. Хотел бы напомнить, что народы Азербайджана и России связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Между нашими странами существует солидная договорно-правовая база, направленная на укрепление стратегического партнерства. В этой связи хочу особо подчеркнуть, что согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, наши государства, осудив сепаратизм во всех его проявлениях, обязались не поддерживать сепаратистские движения, направленные против государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга. Также Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года отражает волю глав наших государств не допускать осуществление своими учреждениями, организациями, компаниями и другими хозяйственными субъектами деятельности, которая могла бы нанести ущерб суверенным правам и интересам другой стороны. Подобные экстремистские действия, несомненно, наносят непоправимый урон российско-азербайджанским отношениям и направлены на разжигание межнациональной розни и вражды, что является уголовно наказуемым в соответствии с национальным законодательством, как Азербайджанской Республики, так и Российской Федерации.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, прошу Вас предпринять необходимые меры в рамках Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», с тем, чтобы редакцией было распространено соответствующее опровержение и принесены извинения всему азербайджанскому народу», - говорится в письме посла.