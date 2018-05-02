На линии соприкосновения пройдет мониторинг

2018-05-02 12:38 | www.oxu.az | 9

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 3 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники Михаил Олару, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) подполковник Александр Непокрытых.

Со стороны Армении за ситуацией на линии соприкосновения понаблюдают полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огнйен Йович, Мартин Шустер и руководитель ГПВУ полковник Владимир Минарик.