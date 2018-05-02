Готовится новый закон в сфере образования

2018-05-02 12:44 | www.oxu.az | 8

На очередном заседании комитета по науке и образованию Милли меджлиса (парламента) АР будет подготовлен законопроект «О средних общеобразовательных учебных заведениях» и определен состав Рабочей группы.

Как передает Oxu.Az, об этом на сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли меджлиса сказал председатель комитета, академик Иса Хабибейли.

Он отметил, что с этой целью будет создана специальная рабочая группа, в которую, в частности, войдут представители Минобразования, Управления образования города Баку, директор одной из частных школ.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

