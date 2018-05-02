В Азербайджане 90 адвокатов принесли присягу (ФОТО)

2018-05-02 14:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В среду на заседании, впервые проведенном с участием членов Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, представителей местных и международных организаций и СМИ, прошла торжественная церемония присяги 90 кандидатов в адвокаты, успешно сдавших экзамены по специальности и обязательному тренингу.

Кандидаты принесли присягу адвоката, им были вручены удостоверения члена Коллегии адвокатов нового поколения.

На заседании председателю Коллегии адвокатов Анару Багирову и главе юридической консультации № 5 г. Баку, адвокату Элеоноре Раджабовой были вручены нагрудные знаки «Почетный адвокат России», являющиеся наградой Гильдии российских адвокатов.

Заседание продолжило работу обсуждением организационных и текущих вопросов.