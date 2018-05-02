В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3 - ОБНОВЛЕНО

2018-05-02 14:07 | www.apa.az | 6

В результате землетрясения в иранском городе Ясудж пострадали 43 человека.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, в результате землетрясения возникли проблемы в электросети и инфраструктуре связи. Согласно информации, подземные толчки нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре.

По данным местных СМИ, в результате землетрясения пострадали 43 человека. В настоящее время принимаются меры по устранению последствий стихийного бедствия.

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12:17

В центральной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 04.08 по времени UTC (Всемирное координированное время) в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.