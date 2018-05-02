При Минналогов создан новый департамент

2018-05-02 12:46 | www.oxu.az | 5

С целью исполнения распоряжения президента Азербайджана от 20 апреля 2018 года при Министерстве налогов создана новая структура – Департамент надзора над экспортно-импортными операциями при Минналогов.

Об этом Oxu.Az сообщили в Минналогов.

Цель создания департамента – сделать прозрачным учет в сфере финансового контроля, повысить бюджетные сборы, упростить процедуры экспорта ненефтяных продуктов и усовершенствовать систему контроля над экспортно-импортными операциями.