Названа дата официального открытия TANAP

2018-05-02 12:48 | www.oxu.az | 6

Церемония открытия проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 19 июня этого года.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил турецким журналистам начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

Он отметил, что первая поставка газа по TANAP в Турцию была запланирована на первую неделю июля, однако из-за досрочных президентских и парламентских выборов в Турции церемония открытия TANAP состоится 19 июня.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения «Шахдениз». Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Церемония закладки фундамента TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецком Карсе. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.