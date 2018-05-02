Завтра в Баку без осадков, до 25 градусов тепла

2018-05-02 14:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Ночью и утром местами слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых западных районах ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.