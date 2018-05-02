Фонд господдержки развития СМИ при президенте Азербайджана объявил конкурс журналистских статей

2018-05-02 15:04 | www.apa.az | 6

Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 143-летием со дня образования Национальной прессы Азербайджана (22 июля) объявил конкурс авторских журналистских статей.

Как сообщили в Фонде государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, в объявленном по 19 номинациям конкурсе могут участвовать лица, отработавшие до дня объявления конкурса беспрерывно не менее 1 года в СМИ (газетах, журналах, информационных агентствах и других зарегистрированных интернет-ресурсах).

Прием статей начинается 4 июля, завершается – 12 июля. Статьи будут оценены по 10 бальной шкале, максимальный балл – 50 баллов. Автор, набравший менее 30 баллов, не включается в число награждаемых. В каждой номинации будет 6 победителей. Занявший 1 место 1 человек получит 500 манатов, занявшие 2 место 2 человека получат по 400 манатов, занявшие 3 место 3 человека получат по 300 манатов.