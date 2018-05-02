Китайцы пытались продать фальшивые доллары в Баку

2018-05-02 13:01 | www.oxu.az | 7

Сотрудники органов внутренних дел МВД Азербайджана предотвратили попытку сбыта поддельных денежных купюр.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В филиале одного из банков на улице Шарифзаде Ясамальского района трое иностранцев пытались обменять крупную сумму фальшивых американских долларов.

Их попытка была предотвращена сотрудником Охранного управления Ясамальского района, несущим службу в банке.

Привлеченная на место происшествия группа захвата управления задержала указанных лиц и передала в Управление полиции.

В ходе расследований было установлено, что задержанными являются граждане Китайской Народной Республики Чен Менг Лин, Лин Зхи Фанг и гражданин России Магомедрасул Расулов. В качестве вещественного доказательства у них изъято 18900 фальшивых американских долларов.

В предварительных показаниях они признались, что хотели сбыть фальшивые купюры, а также использовать их в торговых центрах на территории столицы.

Отметим, что по факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.