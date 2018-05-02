Один из ведущих производителей гитар в мире объявил о банкротстве

2018-05-02 15:02 | www.trend.az | 7

Один из крупнейших производителей гитар в мире, компания Gibson, объявила о банкротстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Руководство компании, у которой начались долговые проблемы из-за подразделения, торгующего электроникой, объявило о начале процесса реорганизации бизнеса. Владеть компанией вместо держателей ее акций, в том числе Генри Юшкевича, возглавлявшего Gibson более 30 лет, будут держатели векселей (векcель — долговая ценная бумага, акция — долевая).

Деятельность дочерней компании Gibson Innovations, специализирующейся на динамиках, наушниках, оборудовании для диджеинга и других электронных компонентах, будет свернуто. Gibson планирует сосредоточить деятельность на основном бизнесе, связанном с производством и продажей гитар.

Представители Gibson считают, что реструктуризация компании поможет решить ее финансовые проблемы. По данным Bloomberg, компания должна кредиторам около 500 миллионов долларов. В соответствии с судебными бумагами, ей будет выделена дополнительная ссуда в размере 135 миллионов долларов, чтобы удержать бизнес на плаву.