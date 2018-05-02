Утверждена сумма президентской пенсии участников Великой Отечественной войны

2018-05-02 15:18 | www.apa.az | 5

Президентская пенсия участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» повышена с 110 манатов до 121 маната.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в распоряжении о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении президентской пенсии для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны)» от 2 июля 2012 года.

Распоряжение вступило в силу с 1 марта 2018 года.

Отметим, данное распоряжение подписано в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики от 20 февраля 2018 года «О повышении президентской пенсии для некоторых категорий лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В вышеуказанном распоряжении предусматривается повышении ежемесячной пенсии на 10% участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны) с 1 марта 2018 года.