В период проведения Бакинского шопинг фестиваля филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных ®

2018-05-02 15:18 | www.apa.az | 6

В связи с проведением 3-го Бакинского шопинг фестиваля филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) перешел на новый режим работы. Так, с 1 по 31 мая 2018 года офис банка обслуживает клиентов с 09.00 до 22.00 по будням, с 10.00 до 22.00 по выходным.

Клиенты, сделавшие покупки в местах, отмеченных названием Baku Shopping Festival – Tax Free, смогут вернуть определенную часть потраченной суммы налога на добавленную стоимость в филиале «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан). Деньги можно получить как наличными, так и путем перечисления на банковский счет или карту. Согласно условиям фестиваля, для возврата средств достаточно потратить сумму свыше 100 манатов.

Отметим, что филиал «Гянджлик» предлагает широкий спектр банковских услуг, в том числе валютно-обменные операции, денежные переводы, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации и др.

Такой режим работы обеспечит максимальный комфорт и удобство для клиентов, в том числе для гостей города во время проведения Бакинского шопинг фестиваля. Филиал «Гянджлик» расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу: пр-т M.K.Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ «Ganjlik Mall»).