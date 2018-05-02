Прогноз погоды на четверг

2018-05-02 13:12 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 мая ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет туман, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 11-13°, днем - 20-25°, в столице - ночью 11-13°, днем - 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность - ночью - 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в первой половине дня в некоторых западных районах будут грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 23-28°, в горах - ночью 4-9°, днем - 11-16° тепла.