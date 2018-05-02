НАСА отложило возвращение грузового корабля Dragon с МКС

2018-05-02 15:08 | www.trend.az | 6

Возвращение космического грузовика Dragon на Землю с Международной космической станции (МКС) перенесено со 2 на 5 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Отстыковка грузового корабля компании SpaceX от американского модуля "Гармония" была запланирована на 17.00 среды мск. Падение грузовика в Тихий океан должно было произойти примерно в 23.00 мск.

"Возвращение Dragon было перенесено со среды после того, как сотрудники SpaceX отметили сильное волнение в Тихом океане в зоне к юго-западу от Лонг-Бич в Калифорнии, куда должен был упасть корабль", — сообщило агентство.