Скончался народный художник Токай Мамедов

2018-05-02 15:36 | www.apa.az | 6

Скончался народный художник, скульптор Токай Мамедов. Как сообщает АПА, 91-летний художник скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Место проведения церемонии прощания и похорон уточняются.

Токай Мамедов является автором памятников Мухаммеду Физули, Насими, Узеиру Гаджибекову и Кероглу.

Токай Мамедов родился 18 июля 1927 года в Баку.

Отец, Габиб Мамедов был доктором технических наук, мать, Зивяр ханум Мамедова (Тагиева) была первой азербайджанской женщиной-скульптором.

Т.Мамедов поступил в Бакинское художественное училище. Однако уже с третьего курса в 1945 году он был принят на скульптурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР.

В 1951 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Токай Мамедов создал целую галерею скульптурных портретов выдающихся личностей Азербайджана: художника Лятифа Керимова, востоковеда Мирзы Кязимбека, Узеира Гаджибекова, долгожителя Ширали Муслимова, легендарного разведчика Мехти Гусейнзаде, Мирзы Ибрагимова, Ниязи, Сулеймана Рустама, хирурга Мири Джавадзаде, композитора Хайяма Мирзазаде и многих других.

В 1957 году Токай Мамедов начинает подготовительные работы для создания памятника Узеиру Гаджибекову. Он как бы продолжил традицию тех работ, которую начинала его мать Зивяр ханум. И в 1959 году перед консерваторией была установлена бронзовая скульптура Узеира Гаджибекова - сидящий в глубоком раздумье в кресле создатель первой на всем Востоке оперы.

Одним из самых знаменитых памятников Т. Мамедова является монумент великому азербайджанскому поэту Физули, совместная работа с О.Эльдаровым, установленный перед зданием Азербайджанского академического драматического театра.

За эту работу оба автора в 1958 году получили первую премию на конкурсе и серебряную медаль Академии художеств СССР. Это был первый памятник великому поэту на всем Ближнем Востоке и Средней Азии.

Совместно с Ибрагимом Зейналовым был создан памятник поэту Насими.

Среди почетных наград Т.Мамедова - Государственная премия СССР (1978), Государственная премия АзССР (1982), орден «Слава» (Азербайджан) (2002), серебряные медали Академии художеств СССР (1958), «За заслуги перед Академией в честь 250-летия» (Россия) (2007), медаль имени академика Юсифа Мамедалиева (Центр просветительства, культуры и информации «Билик» («Знание») (2007).