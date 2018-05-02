Обнародованы результаты I этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов

2018-05-02 15:45 | www.apa.az | 6

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенного 4 марта первого этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов общеобразовательных учебных заведений Баку, Ширвана, Нахчывана, а также проведенного 11 марта для учащихся IX классов общеобразовательных учебных заведений Сумгаита, Абшерона, Гянджинского, Гейгельского, Самухского, Нафталанского, Геранбойского, Дашкесанского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Лянкяранского, Астаринского, Билясуварского, Агсуинского, Зардабского, Шамахинского, Кюрдамирского, Агдамского, Евлахского, Бардинского, Тертерского, Имишлинского, Саатлинского, Хачмазского и Шабранского районов.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, принявшие участие в экзамене учащиеся (75 090 человек), перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/netorta/default.aspx и набрав номера дела и удостоверения личности (или код FIN), могут ознакомиться со своими результатами, графическим изображением «карты ответов», а также с критериями оценивания для каждого задания открытого типа. Учащийся имеет возможность ознакомиться со своей письменной работой, баллами, набранными по каждому заданию, и критериями оценивания.

Кроме того, учащиеся могут узнать свои результаты, отправив с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с «номером дела» на номер 7727.

Отметим, на I первом этапе выпускных экзаменов ученикам будут представлены 10 тестовых заданий открытого типа по родному языку и 10 тестовых заданий закрытого типа, а также 10 тестовых заданий закрытого типа по математике. Максимальное количество баллов – 30 баллов. Набранные за открытие тестовые задания по родному (азербайджанскому, русскому) языку баллы умножаются на два. Закрытые тестовые задания каждый оценивается как 1 балл. Набранные за открытие тестовые задания по математике баллы умножаются на 3.

В связи с вопросами по результатам экзамена учащиеся смогут обратиться в Апелляционную комиссию (Насиминский района улица Абдулвахаба Саламзаде, 28), которая будет функционировать в ГЭЦ 10-11 и 14-16 мая с 09:00 до 17:00. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны пройти регистрацию с удостоверением личности 3-4 и 7-8 мая и представить заявление.

Лица, которые не пройдут регистрацию в указанные сроки, не смогут обратиться в Апелляционную комиссию.

Присутствие учащегося в Апелляционной комиссии (представив удостоверение личности) является обязательным. Наряду с учащимися в заседании Апелляционной комиссии может принять участие один из родителей (представив удостоверение личности).

Результаты письменных работ проведенных 18 марта и 15 апреля экзаменов будут объявлены в ближайшие дни.

В ГЭЦ продолжается процесс проверки эссе. Результаты будут объявлены до проведения второго этапа выпускных экзаменов.