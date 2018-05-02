Axoft проведет в Баку конференцию Security Times

2018-05-02 13:53 | www.oxu.az | 6

Компания Axoft приглашает вас принять участие в конференции Security Times, которая пройдет 11 мая 2018 года в Баку при поддержке Delta Telecom, а также ведущих производителей ПО в сфере информационной безопасности - Trend Micro, InfoWatch и Skybox security.

Организации, их информационные системы и сети все чаще сталкиваются с различными угрозами безопасности, такими как компьютерное мошенничество, шпионаж, вредительство и т.д. Такие источники ущерба, как компьютерные вирусы, компьютерный взлом и атаки типа DDoS (отказа в обслуживании), становятся более распространенными, более агрессивными и все более изощренными.

Учитывая увеличение скорости объема атак, на первое место выходит интеллектуальность средств защиты. Высокая степень автоматизации позволяет более точно и быстро отразить атаки и угрозы, снизить количество ошибок персонала и действительно обеспечить уровень защиты 24/7/365.

Тема информационной безопасности сейчас, пожалуй, самая актуальная для мирового IТ-рынка. Беспреденцентые атаки вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya (или NotPetya), коснувшиеся коммерческих и государственных организаций в странах по всему миру, показали неготовность и уязвимость IТ-инфраструктуры компаний к атакам киберпреступников. Наибольший ущерб от атак пришелся на страны СНГ.

Как обеспечить контроль инфраструктуры своего предприятия? Максимально быстро узнавать о проблемах и инцидентах? Как обнаружить или спрогнозировать «атаки/угрозы»? Как снизить затраты на обслуживание, но увеличить безопасность и повысить эффективность? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в рамках конференции Security Times в Баку.

На мероприятии будет рассказано о ведущих решениях для обеспечения информационной безопасности, а также предоставим возможность для обмена передовым опытом и знаниями о том, как эффективно защититься от современных киберугроз.

Что ждет участников:

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ: Вы узнаете о лучших решениях для создания современных систем информационной безопасности

ДЕМОНСТРАЦИИ: В ходе работы Вы сможете ознакомиться с функционалом решений

ОБМЕН ОПЫТОМ: Возможность лично познакомиться с профессионалами, имеющими практический опыт работы

КЕЙСЫ: Разбор реальных кейсов по внедрению и использованию ИБ-решений для различных отраслей бизнеса

На мероприятие приглашаются руководители организаций, руководители IТ-отделов и департаментов, начальники по ИБ, технические директоры, IT-специалисты, технические специалисты и инженеры в области ИБ, а также руководители IТ организаций, руководители отделов и департаментов продаж и поддержки проектов ИБ, специалисты по развитию бизнеса в рамках проектов по информационной безопасности.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации до 9 мая 2018 года по ссылке http://axoft.az/events/1452/15355/. Место проведения: отель HILTON BAKU. Начало мероприятия в 09.30.

По всем возникающим вопросам по конференции, а также регистрации, можно обращаться к организаторам: Сабина Мамедова, менеджер поддержки продаж - М.: +994 (50) 612 18 24, E-mail: S.Mamedova@axoftglobal.com или Ирина Любецкая, руководитель отдела маркетинга в Беларуси и Закавказье - М.: +375 (29) 335 48 05, E-mail: I.Lyubetskaya@axoftglobal.com.