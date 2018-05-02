Коллегия адвокатов Азербайджана заинтересована в привлечении молодых юристов

2018-05-02 15:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня 80 процентов кандидатов, принятых в Коллегию адвокатов Азербайджана, юристы в возрасте до 40 лет, сказал в среду журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, в настоящее время большой интерес к адвокатуре проявляют молодые юристы, что радует.

«С 16 апреля начался прием документов в адвокатуру. Следующий экзамен по приему в адвокатуру планируется провести осенью. Лицам, принятым в адвокатуру, вручены новые удостоверения, которые изготовлены по международным стандартам, то есть наряду с азербайджанским языком в документе содержится информация и на английском языке», - сказал Багиров.

Как сказал председатель коллегии, подготовлены предложения по дополнениям и изменениям в закон «Об адвокатах и адвокатуре».

«При приеме в адвокатуру предлагается снизить стаж с трех лет до одного года. Это привлечет молодых юристов. А так сегодня те, кто окончил университет, идут работать в другие сферы. Мы хотим привлекать в адвокатуру больше молодых юристов. Поэтому уменьшение стажа было бы целесообразным», - сказал Багиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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