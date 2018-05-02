В Кыргызстан прибудут эксперты Корейской ассоциации импортеров

2018-05-02 15:20 | www.trend.az | 6

Сегодня, 2 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан встретился с председателем Корейской ассоциации импортеров (КОИМА) Мьёнг Жин Шином, передает Knews.

По данным диппредставительства, стороны обсудили вопросы текущего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей.

Мьёнг Жин Шин принял предложение Султана об отправке экспертной группы КОИМА для исследования маркетингового рынка в целях определения потенциальных продуктов и товаров с последующим экспортом в Корею. Вместе с этим, Мьёнг Жин Шин выразил готовность опубликовать на бесплатной основе в авторитетном корейском журнале IMPORT справочную информацию о потенциальных продуктах и товарах КР, кыргызских компаниях с контактами, а также материал об экономических и инвестиционных возможностях в Кыргызстане.