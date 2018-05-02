Назначен новый глава «Агролизинг» - ОБНОВЛЕНО

2018-05-02 14:14 | www.oxu.az | 7

Назначен новый председатель ОАО «Агролизинг».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, им стал Сеймур Мовлаев, ранее занимавший должность директора центра ASAN Xidmət №3.

Бывший председатель ОАО «Агролизинг» Эльшан Мамедов приказом министра сельского хозяйства назначен начальником отдела технической политики министерства.

13:14

Председатель ОАО «Агролизинг» при министерстве сельского хозяйства Эльшан Мамедов освобожден от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соответствующий приказ подписал министр Инам Керимов.

Согласно приказу, Э.Мамедов назначен начальником отдела технической политики министерства.