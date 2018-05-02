Генпрокуратура и Агентство продбезопасности Азербайджана будут вместе бороться с коррупцией (ФОТО)

2018-05-02 15:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана и Агентство продовольственной безопасности в среду подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках сотрудничества агентства с другими госструктурами генпрокурор Закир Гаралов и председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазли в марте этого года провели встречу, где состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в выявлении коррупционных правонарушений и расширению мероприятий в данной области. В том числе в ходе встречи было достигнуто соглашение о подписании меморандума о взаимопонимании между двумя структурами.

В среду в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре при участии руководителей обеих структур был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области борьбы с коррупцией между Генеральной прокуратурой и Агентством продовольственной безопасности».

Выступивший на мероприятии заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев отметил, что подписание данного документа сыграет важную роль как в контексте выявления и расследования коррупционных правонарушений, так и в контексте других направлений сотрудничества. Алиев выразил уверенность, что новое соглашение будет служить интересами общества и государства.