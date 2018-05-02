Человека Лоту Гули, убившего земляка, нашли в шкафу – ВИДЕО

2018-05-02 14:19 | www.oxu.az | 7

Уголовный розыск Петербурга нашел 46-летнего гражданина Азербайджана Махира Мамедова, подозреваемого в умышленном убийстве своего земляка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Фонтанку», убитый и подозреваемый являлись соратниками известного вора в законе Гули, имеющего интересы в Северной столице.

По данным российского издания, во вторник около 20:30 по московскому времени оперативники отделов убийств полицейского главка и УМВД Центрального района совместно с сотрудниками Службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ и СОБРом Росгвардии находились на лестничной площадке дома 29 по улице Союза Печатников.

Так как группа стояла перед дверями коммунальной квартиры, то полицейские позвонили постороннему жильцу, после чего объяснили ему, что им ненадолго, но очень нужно войти.

Сначала мужчина заявил, что гостей много и он всех не пустит. Сотрудники СОБР смогли преодолеть это препятствие. Когда через пару секунд они забежали в нужную им комнату, то кроме дамы там никого не было.

Тем не менее, осмотр внутренностей мебели показал, что Мамедов прячется в шкафу.

Ранее сообщалось, что Мамедов вечером 30 апреля расстрелял 32-летнего гражданина Азербайджана Физули Гараева в арке дома 5 по улице Ломоносова.

Оба являлись подчиненными самого агрессивного на данный момент вора в законе на территории России и постсоветском пространстве «Лоту Гули».

Каждый из участников конфликта в свое время отвечал за сбор «налогов» в Петербурге с мелких торговцев из Азербайджана, в том числе и на Апраксином дворе.

Задержанный Мамедов не столько отрицает событие, произошедшее накануне на улице Ломоносова, сколько вообще не готов ни о чем разговаривать с петербургскими оперативниками.

Заметим, что оружие у Мамедова найдено не было.

На данный момент по нескольким адресам в Петербурге проходят обыски.

А.Мамедов

