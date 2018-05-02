Утвержден порядок реструктуризации ипотечных кредитов

2018-05-02 16:57 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «О некоторых вопросах ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике» от 22 июня 2016 года.

Как передает АПА-Экономикс, документ определяет порядок реструктуризации ипотечных кредитов. Согласно указу, основанием для реструктуризации кредита является соответствующее электронное обращение заемщика по кредиту к банку-агенту в случае невозможности им выполнять кредитные обязательства. Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения дает разрешение на реструктуризацию или же обоснованный отказ на ее проведение. В случае одобрения реструктуризации, она оформляется в течение 5 рабочих дней. При этом правила определяют 6 возможных форм реструктуризации ипотечных кредитов.