В грузинском парламенте между спикером и президентом возник спор

2018-05-02 17:16 | www.apa.az | 7

В парламенте Грузии были прерваны проводимые после ежегодного отчета президента Георгия Маргвелашвили дебаты.

Как сообщает грузинское бюро АПА, причиной этому стал спор, возникший между Г.Маргвелашвили и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



Президент попросил спикера создать условия для ответа на критику депутатов. И.Кобахидзе заявил, что в соответствии с процессуальными правилами президенту возможность ответить предоставят в конце.

Г.Маргвелашвили в знак протеста покинул заседание.



И.Кобахидзе назвал этот шаг заранее спланированным и оценил его как неуважение к парламенту.



В настоящее время в своем кабинете в здании парламента Г.Маргвелашвили ждет принятия решения о его участии в дебатах.