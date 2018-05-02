В грузинском парламенте между спикером и президентом возник спор

2018-05-02 17:16 | www.apa.az | 7
В парламенте Грузии были прерваны проводимые после ежегодного отчета президента Георгия Маргвелашвили дебаты.
Как сообщает грузинское бюро АПА, причиной этому стал спор, возникший между Г.Маргвелашвили и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.
Президент попросил спикера создать условия для ответа на критику депутатов. И.Кобахидзе заявил, что в соответствии с процессуальными правилами президенту возможность ответить предоставят в конце.
Г.Маргвелашвили в знак протеста покинул заседание.
И.Кобахидзе назвал этот шаг заранее спланированным и оценил его как неуважение к парламенту.
В настоящее время в своем кабинете в здании парламента Г.Маргвелашвили ждет принятия решения о его участии в дебатах.