Протестующие в Армении перекрыли дороги в Грузию и Иран

2018-05-02 17:31 | www.apa.az | 6

Дороги, ведущие в Иран и Грузию, с утра 2 мая закрыты. На грузино-армянской границе возникли заторы.



Как сообщает АПА со ссылкой на armeniasputnik.am, акция гражданского неповиновения в Армении, объявленная лидером протестного движения «Мой шаг» Николом Пашиняном, привела к закрытию ряда дорог межреспубликанского и межобластного значения.

В настоящий момент с обеих сторон перекрыта трасса Ереван-Ехегнадзор, которая обеспечивает выход к иранской границе.





С утра стало известно также, что в Армению не могут въехать автомобили из Грузии. На границе с Арменией возникли огромные заторы. Получить комментарии у Минтранса не удалось.Накануне лидер протестного движения в Армении, глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

Протестующие с утра приступили к тотальной блокировке улиц и госучреждений. Перекрыты перекресток Себастия — Тычина, улица Орбели, перекресток Арцах — Ростомян, перекресток Тигран Мец — Нар-Доса, перекрестки Корюн — Терян, Корюн — Абовян, проспект Исакова, трасса Цицернакаберда, перекресток Орбели — Киевян, площадь Гарегина Нжде, трасса Ереван-Севан.

Отметим, 1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.

