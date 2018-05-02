Двойной интернет от Bakcell в честь столетия Азербайджанской Демократической Республики ®

2018-05-02 17:31 | www.apa.az | 6

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell объявила о начале специальной кампании по случаю отмечающегося на государственном уровне столетия со дня образования Азербайджанской Демократической Республики. Являясь одной из самых крупных национальных компаний, Bakcell высоко ценит как граждан Азербайджана, так и историю и традиции нашей страны. Одновременно с этим, будучи инновационным оператором, хорошо понимающим нужды и пожелания современных пользователей мобильной связи, Bakcell предлагает самые инновационные и качественные телекоммуникационные услуги по выгодным ценам.

Чтобы отметить столетие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики вместе со своими абонентами, Bakcell предлагает абонентам CIN и Klass на 100% больше интернета, без какой либо дополнительной платы, в рамках кампании, которая пройдет с 1 по 31 мая 2018 года. Так, по условиям специальной кампании, каждый абонент кто приобретет интернет пакет в размере 1Гб и больше в течение всего мая, получит такой же объем трафика в подарок. Двойной интернет-трафик можно будет использовать в течение одного месяца. Благодаря этой беспрецедентной кампании, абоненты Bakcell смогут получить до 20 гигабайт бесплатного интернета в подарок. Чтобы воспользоваться предложением, абоненты должны будут приобрести один из участвующих в кампании интернет-пакетов (1GB, 1.5GB, 3GB, 5GB, 10GB или 20GB).

Отметим, что после истечения срока использования и при наличии достаточных средств на балансе номера, все Интернет пакеты обновляются автоматически. По окончании трафика в рамках используемого пакета, будет активирована услуга «высокая скорость». Более подробную информацию о кампании можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/double_internet_as_a_100th_anniversary_treat.

Чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов в услугах мобильного интернета, компания Bakcell предлагает инновационные и выгодные решения для современных пользователей смартфонов. Благодаря инвестициям в высококачественную сеть 4G, абоненты Bakcell имеют возможность пользоваться всеми преимуществами технологии LTE и самой лучшей мобильной сети в стране. Ультрасовременная технология LTE Advanced, применяемая компанией Bakcell, способна обеспечивать скорость, достигающую 225 Мбит/с.

Bakcell продолжит радовать своих абонентов инновационными услугами, созданными на основе самых последних технологий, а также выгодными кампаниями, высоким качеством и большим охватом сети.