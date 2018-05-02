Увеличена сумма кредитования предпринимателей под гарантию

2018-05-02 17:53 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «Об обеспечении деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда» от 29 ноября 2017 года.

Как передает АПА-Экономикс, согласно изменениям, сумма кредитования предпринимателей под гарантию увеличена, а при определении соотношения гарантии к кредиту за основу берутся указанные ниже соотношения обеспечения к кредиту с учетом категорий риска.