Увеличена сумма кредитования предпринимателей под гарантию

2018-05-02 17:53 | www.apa.az | 7
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «Об обеспечении деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда» от 29 ноября 2017 года.
Как передает АПА-Экономикс, согласно изменениям, сумма кредитования предпринимателей под гарантию увеличена, а при определении соотношения гарантии к кредиту за основу берутся указанные ниже соотношения обеспечения к кредиту с учетом категорий риска.
|
Соотношение обеспечения к кредиту
|
Категория риска
|
Средняя
|
Низкая
|
Низкий
|
до 75%
|
до 70%
|
Средний
|
до 70%
|
до 65%
|
Высокий
|
до 65%
|
до 65%