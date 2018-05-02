Выделено 8 млн. манатов на строительство автодороги в Агджабединском районе

2018-05-02 17:59 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Агджабединском районе.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 3 населенных пункта, где проживают 8 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 8 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.