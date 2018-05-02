Посол: «Израиль и Азербайджан наладили многосторонние стратегические отношения»

2018-05-02 18:07 | www.apa.az | 7

«Израиль, как и Азербайджан, несмотря на затянувшийся конфликт, добился экономического развития, создания единства в обществе и стабильной системы власти».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став на пресс-конференции, посвященной годовщине независимости Израиля.

По его словам, Израиль стал четвертой страной, признавшей независимость Азербайджана: «Обе страны наладили многосторонние стратегические отношения, основанные на сотрудничестве в сферах обороны и энергетики. Отношения между странами в двух основных сферах частного сектора продолжаются. Растет число израильских компаний, занятых в сельском хозяйстве. Число израильских туристов, посетивших Азербайджан, в этом году выросло в три раза, и по прогнозам эта цифра превысит 50 тысяч человек».

Дипломат отметил, что еврейская община Азербайджана играет большую роль в двусторонних отношениях: «Еврейская община всегда жила в мире и гармонии со своими соседями. Большинство эмигрировавших в Израиль евреев играют роль моста дружбы между двумя странами и народами».