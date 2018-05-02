Посол: «Фестиваль «Imagine» стал традицией в Азербайджане»

2018-05-02 18:12 | www.apa.az | 8

«Цель проводимого в этом году европейского фестиваля толерантности «Imagine» – развить объединяющие нас ценности».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава Делегации Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас.



Подчеркнув принадлежность мультикультурализма и терпимости к этим ценностям, посол сказал, что ЕС приветствует эти ценности, и Азербайджан привержен этой традиции: «В этом году к фестивалю «Imagine» присоединились не только страны ЕС, но и государства, не являющиеся членами Евросоюза. В рамках фестиваля будут показаны фильмы, выставки и этих стран. На фестивале будут показаны 38 фильмов».



Напомнив о десятой годовщине миссии председательства в Азербайджане, К. Янкаускас сказал, что 7 мая по этому поводу состоится концерт под названием «Европейский день»: «В этом году в фестивале будет больше участников, больше фильмов. В прошлом году фестиваль прошел успешно. А в этом году будут показаны лучшие фильмы. Считаю, что фестиваль «Imagine» стал традицией в Азербайджане».