Президент Азербайджана поздравил польского коллегу

2018-05-02 18:21 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с национальным праздником.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент! От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Польша - Днем Конституции. Отношения между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Подписанная во время моего визита в Вашу страну в прошлом году совместная декларация о стратегическом партнерстве открыла новую страницу в истории наших двусторонних отношений. Я считаю, что мы продолжим совместную работу по дальнейшему укреплению наших межгосударственных отношений и углублению нашего сотрудничества в ряде важных областей, представляющих взаимный интерес. В такой знаменательный день я желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, вечного мира и процветания дружественному народу Польши».