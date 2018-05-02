Установлены личности погибших в результате ДТП в Геранбойском районе

2018-05-02 19:53 | www.apa.az | 4

Установлены личности погибших в результате ДТП в Геранбойском районе.

Как сообщает западное бюро АПА, в результате столкновения автомобиля марки «Niva» с автомобилем марки «Toyota Land Cruiser» житель Геранбойского района Сулейманов Али Сулейман оглу скончался на месте.

6 пострадавших доставили в Геранбойскую районную центральную больницу. Несмотря на все усилия врачей, жизнь Гулиевой Джамили Совет гызы (1963 г.р.) спасти не удалось.

Трое пострадавших – дети. Их состояние оценивается как нормальное. Состояние двух пострадавших оценивается как среднетяжелое.