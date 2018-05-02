Три фракции парламента Армении выдвинут Пашиняна на пост премьера

2018-05-02 20:55 | www.apa.az | 4

Три оппозиционные фракции парламента Армении - "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" в четверг повторно выдвинут на пост премьер-министра республики кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на митинге на площади Республики заявил сам Пашинян.

"Мы завтра в парламенте будем работать с фракциями, а вы будете отдыхать, - обратился он к своим сторонникам. - В четверг акций гражданского неповиновения не будет. Дополнительную информацию мы представим после нашей работы в парламенте".

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса.