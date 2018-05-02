При ДТП в Геранбойском районе погибли 3 человека

2018-05-02 22:54 | www.apa.az | 8

В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает местное бюро АПА, недалеко от села Хан Гервенд столкнулись легковые автомобили марок «Нива» и «Тойота Прадо».

В результате аварии на месте происшествия погиб житель Геранбойского района Сулейманов Али. Еще два человека – жители Агдамского района Гулиева Джамиля (1963 г.р.) и ее муж Гулиев Физули (1960 г.р) скончались от полученных ранений в больнице.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали трое детей, их жизни вне опасности.

По факту ведется расследование.