ABŞ-da hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb

Corciya ştatında ABŞ hərbi hava qüvvələrinə aid C-130 “Herkules” hərbi nəqliyyat təyyarəsi Savanna/Hilton Hed aeroportu yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

Oxu.Az “Associated Press”ə istinadən xəbər verir ki, təyyarənin göyərtəsində beş nəfər olub.

Onlardan ikisi həlak olub. Təyyarənin avtomobil yolu yaxınlığında yerə çırpıldığı bildirilir. Hadisə yerinə xilasedicilər və təcili-tibbi yardım dəstələri səfərbər olunub. Qəzanın səbəbi araşdırılır.

BREAKING: C130 Hercules military plane CRASHES in US – emergency services rush to scene - https://t.co/yTGgy8YfEz pic.twitter.com/6gyrjjBMot