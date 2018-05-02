Увеличилось число жертв катастрофы военного самолета в США - ОБНОВЛЕНО

2018-05-02 22:56 | www.apa.az | 6

По меньшей мере пять человек погибли в результате катастрофы военно-транспортного самолета С-130 Hercules в среду в районе города Саванна (штат Джорджия).

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал телеканал WCJB со ссылкой на представителя ВВС Национальной гвардии США.

Ранее телекомпания Fox News сообщила о двух погибших.

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21:40

По меньшей мере, два человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, в пресс-службе Национальной гвардии США сообщили, что на борту самолета находились пять человек.

Инцидент произошел во время тренировочного полета.