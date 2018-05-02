Конгрессмены попросили Нобелевский комитет дать Трампу премию мира

2018-05-02 23:14 | www.apa.az | 5

Группа из 18 членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно действующим правилам Нобелевского комитета, официальные заявки на соискание премии мира подаются, в том числе от членов национальных парламентов и правительств.

На днях американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал эту идею.