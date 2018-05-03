Порошенко поручил проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ

2018-05-03 00:22 | www.apa.az | 6

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

Совет национальной безопасности и обороны Украины, в свою очередь поддержал идею президента прекратить участие Киева в деятельности организации.