Каждый восьмой житель Земли остался без электричества

2018-05-03 00:26 | www.oxu.az | 6

Миллиард человек - 13 процентов всего населения Земли - до сих пор живут без электричества.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в докладе Всемирного банка The Energy Progress Report.

В основном, это жители Черной Африки и Азии, 87 процентов из них живут в сельской местности.

В 2011-м Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Всемирным банком поставили себе цель — к 2030 году добиться всеобщего доступа к электроэнергии.

По прогнозам авторов исследования, нынешними темпами эту задачу не выполнить.

«Если этот тренд продолжится, к 2030 году 674 миллиона человек будут продолжать жить без электричества. Мир пока не идет по пути глобальной электрификации», - говорится в тексте.

В докладе отмечается, что прогресс все-таки есть: за эти несколько лет электричество появилось в наименее развитых странах, Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания каждый год увеличивают доступ своего населения к электроэнергии на три процента, а власти Индии ежегодно предоставляют электричество 30 миллионам своих граждан.

В настоящее время десятки миллионов людей пользуются солнечной электроэнергией, полученной благодаря домашним системам на солнечной энергии, а также от изолированных или мини-сетей.

Однако, по данным Всемирного банка, она доступна лишь малой части населения (от пяти до 15 процентов) в нескольких странах-первопроходцах в этой области.

А.Б

