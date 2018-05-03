Определился второй финалист Лиги чемпионов

2018-05-03 00:42 | www.apa.az | 9

Английский "Ливерпуль" на выезде со счетом 2:4 уступил в гостях итальянской "Роме" в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов, но вышел в финал турнира.

Как сообщает АПА, в составе английской команды забитыми голами отметились Садио Мане (9-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (25), у "Ромы" отличились Эдин Джеко (52), Раджа Наингголан (86, 94 - с пенальти), еще один гол в свои ворота забил Джеймс Милнер (15).

Первый матч, который прошел в Англии 24 апреля, завершился победой "Ливерпуля" (5:2). По сумме двух матчей в решающую стадию турнира вышел английский клуб.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", победивший по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию" (2:1, 2:2). Финал турнира пройдет 26 мая в Киеве.