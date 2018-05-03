"Ливерпуль" сыграет против "Реал Мадрида" в финале Лиги Чемпионов УЕФА

2018-05-03 00:54 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Английский "Ливерпуль" в выездном матче против итальянской "Ромы" уступил зозяевам поля со счетом 4:2, но вышел в финал турнира. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

В составе английской команды отличились Садио Мане (9-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (25), у "Ромы" отличились Эдин Джеко (52), Раджа Наингголан (86, 94 - с пенальти), еще один гол в свои ворота забил Джеймс Милнер (15).

Первый матч, который прошел в Англии 24 апреля, завершился победой "Ливерпуля" (5:2). По сумме двух матчей в решающую стадию турнира вышел английский клуб.