В Баку назвали победителей третьего Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)

2018-05-03 01:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась торжественная церемония награждения победителей третьего Фестиваля буктрейлеров, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия автор и руководитель проекта, киноактер, продюсер Руслан Сабирли подчеркнул, что Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен к Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. С каждым годом проведения фестиваля, желающих принять в нем участие увеличивается.

Было отмечено, что фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная задача проекта - пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе.

Сабирли также подчеркнул, что для объективности, оценки буктрейлеров были проведены по отдельности, т.е. члены жюри не знали результаты друг друга.

Рассказывая об условиях фестиваля, руководитель проекта отметил, что авторы буктрейлеров должны были представить лаконичные, интригующие работы и передавать суть литературного произведения. Основная задача буктрейлера – это заинтересовать читателя книгой.

В состав жюри вошли - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, кинорежиссер, сценарист, народный артист Огтай Миргасымов, сценарист, завсектором по пропаганде и регистрации фильмов отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Юсиф Шейхов, актриса театра и кино, заслуженная актриса Мехрибан Зеки, телеведущий, продюсер, заслуженный артист Мурад Дадашов.

Победителем третьего Фестиваля стал автор буктрейлера "Kitab və qutab" Турал Керимов, второго места удостоены - Фирдоуси Набиев за киноработу "Şahid" и Джавад Нуриев за буктрейлер "İkimizin hekayəsi", третье место завоевали - Сардар Тагиев ("Almafobiya"), Биньямин Саилов ("Can nənə, bir nağıl de") и Эйнулла Агададашов ("Bulud bağçaları").